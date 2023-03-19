Прокуратура и СК начали проверку из-за утечки хлора на ЛПК в Братске

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи СК и прокуратуры Иркутской области начали доследственную проверку в связи с происшествием на ЛПК Братска, где в минувшую субботу из-за повреждения в трубе произошел выброс двуокиси хлора. Во время инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщают пресс-службы регионального СК и прокуратуры.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», - говорится в сообщении ведомств.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Известно, что в настоящий момент, свищ устранен. Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.