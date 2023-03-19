Лесхоз Иркутской области обвиняют в нецелевом расходовании 72 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Фото: пресс-служба прокуратуры Иркутской области

В Иркутской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий при расходовании более 72 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Следователи установили, что в 2022 году региональное министерство лесного комплекса заключило соглашение о предоставлении субсидии для ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» на возмещение затрат по выполнению государственного задания. В том числе мероприятий по отводу лесосек под сплошные рубки, наземному и водному патрулированию, лесопатологическому обследованию, прочистке просек, а также ликвидации лесного пожара, - говорится в сообщении ведомства.

В результате прокурорской проверки было выявлено, что выделенные средства были использованы на иные цели. Таким образом, нецелевое расходование бюджетных средств составило более 42 миллионов рублей. Прокуратура отправила материалы проверки следователям СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».