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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:46

Трое фермеров отдали мошенникам свыше 200 тысяч рублей в Тулуне

Трое мужчин из Тулуна хотели купить дешевое топливо
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Трое мужчин из Тулуна хотели купить дешевое топливо.

Трое мужчин из Тулуна хотели купить дешевое топливо.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трое фермеров хотели купить дешевое топливо, но попались на "удочку" мошенников в Тулуне. Они отдали более 200 тысяч рублей за несуществующий дизель. А когда поняли, что стали жертвами аферистов - обратились в полицию с заявлением. Об этом сообщили "КП"-Иркутск в ГУ МВД по Иркутской области.

- На телефон одного из потерпевших поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился менеджером организации по продаже топлива для сельскохозяйственной техники, и предложил приобрести дизель по недорогой цене, - рассказали в ведомстве.

Мужчина и не понял, что его обманывают. Так хотелось приобрести топливо по низкой цене. Кроме этого, он еще и посоветовал своим друзьям купить дизель. Сибиряки, конечно, заинтересовались и поддержали своего приятеля.