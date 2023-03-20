К 20 марта коронавирусом заразились еще 189 жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока коронавирусная инфекция не хочет отпускать нашу планету, продолжает заражать тысячи людей. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области также предоставило информацию о количестве зараженных на сегодняшний день.

- По данным на 20 марта, в Иркутской области коронавирусом заразились 189 людей. Умер от коронавируса еще один житель, скончавшихся от сопутствующий заболеваний нет, - говорят в Роспотребнадзоре.

С начала пандемии коронавируса в Иркутской области официально подтвердилось 366 226 случаев заражения, 8902 смерти от коронавируса и 977 - от сопутствующих заболеваний. Выздоровело 360 724 человека.

Для того чтобы снизить риски инфицирования, в ведомстве рекомендуют надевать маски в общественных местах - в том числе в транспорте и торговых центрах. Также стоит пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.