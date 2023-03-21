В Иркутске создано муниципальное учреждение, которое будет проектировать ремонт дорог. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Новое муниципальное предприятие создано в Иркутске. МКУ «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска» займется сопровождением работы по национальному проекту “Безопасные качественные дороги”. А именно - проектированием объектов, которые будут ремонтироваться и реставрироваться и помогать подрядчикам корректировать уже готовые проекты.

– Некачественное проектирование – проблема, с которой мы сталкиваемся каждый год, – пояснил необходимость создания организации мэр Иркутска Руслан Болотов. - Подрядчик выходит на объект и обнаруживает трубы, линии электропередач, лестницы, которых в документации нет. Почему так происходит? Аукционы зачастую выигрывают фирмы из других городов, которые «рисуют» проекты по онлайн-картам. Чтобы искоренить эту проблему, принял решение создать «Проектный офис» – муниципальное казенное учреждение. Проекты будут выполнять квалифицированные специалисты, которые живут в Иркутске: выйдут на местность и проведут качественную подготовительную работу. Без аукционов, понижений цены на 70 % и прочих сложностей. И мы сможем контролировать каждый этап.

Руководить МКУ «Проектный офис дорожной деятельности города Иркутска» будет Иван Сунгатулин, занимавший должность руководителя отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города.

– В своей работе будем тесно взаимодействовать с ГИБДД и департаментом дорожной деятельности администрации города, который будет определять участки ремонта с учетом обращений жителей. Также на проектный офис возложена функция строительного контроля. Еще одна наша задача – применение инновационных технологий и материалов при ремонте дорог, – объяснил Иван Сунгатулин.

В штате уже есть 8 сотрудников. Приглашаются инженеры по проектированию автомобильных дорог. Отправить резюме можно на почту: sungatulin_i@admirk.ru.