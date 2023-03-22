Инспекторы ГИБДД проводят операцию «Светофор» в Иркутске.Фото: Госавтоинспекция Иркутска
Проезд на красный сигнал светофора – одно из самых распространенных нарушений среди автомобилистов. И между тем, одно из самых опасных, ведь проезжая на запрещающий сигнал водитель создает аварийную ситуацию. Инспекторы ГИБДД в Иркутске организовали целевой рейд, чтобы проверить, как соблюдают ПДД автолюбители города. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутска.
- В городе проходит профилактическая операция «Светофор», - говорят полицейские. – Инспекторы следят за проездом водителей на регулируемых перекрестках.
За две месяца этого года зарегистрировано 370 проездов на красный свет, составлены материалы о нарушениях. Так же из-за несоблюдения данного правила произошел уже ряд ДТП, в которых пострадали 8 человек.
Полицейские напомнили, что штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора сейчас составляет 1000 рублей, за повторное нарушение автомобилист будет оштрафован уже на 5 000 рублей или же вовсе может лишиться права садиться за руль на полгода.
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