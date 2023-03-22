В Иркутской области осудили экс-начальника исправительной колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области осужден бывший начальник исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-Те доказательства, которые собрали следователи, сочли достаточными, чтобы вынести приговор. Мужчина осужден за превышение должностных полномочий, - говорят в полиции.

Уголовное дело завели на основании материалов УФСБ России по Иркутской области, а также УСБ ГУ ФСИН России по Иркутской области. По данным правоохранительных органов, в январе 2017-го года осужденный за счет федерального бюджета, выделенного ИК, оплатил

проведение лесопатологического обследования. Так он потратил около 700 тысяч рублей.

Суд с учетом мнения прокурора назначил бывшему начальнику исправительной колонии наказание в виде 4 лет лишения свободы. Он отправится в колонию общего режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе на 2 года.