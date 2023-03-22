За помощью обратилась в магазин: отчим-тиран бил 4-летнюю девочку и заставлял стоять на горохе

За помощью обратилась в магазин: отчима-тиран бил 4-летнюю девочку и заставлять стоять на горохе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отчим-тиран издевался над 4-летней падчерицей в Иркутске и поплатился за это. Ему пришлось ответить перед судом за истязания несовершеннолетней. Подробности этой дикой истории сообщали пресс-службах СУ СКР и прокуратуры региона.

- В июне 2022 года фигурант, находясь у себя в квартире, из-за поведения 4-летней потерпевшей систематически подвергал ее насилию, избивая руками и ногами по различным частям тела. Кроме того, принуждал малолетнюю стоять на коленях на рассыпанном по полу горохе, - пояснили следователи.

Для того чтобы поиздеваться над девочкой, он придирался по любому незначительному поводу. Почему ее мама не видела, что творит сожитель, история умалчивает. О своей трагедии ребенок рассказал совершенно чужим людям.

- За помощью девочка обратилась в продуктовый магазин возле дома, где продавец сняла на видео разговор с ребенком и явные следы побоев, выложив его в Интернет, - отметили в областной прокуратуре. - После этого происходящим заинтересовались прокуратура, полиция, органы опеки и попечительства, следователи СК возбудили уголовное дело.

Суд вынес вердикт - 5 лет колонии строгого режима. Ну а девочку изъяли из семьи, сейчас она в соцучреждении. Мать ограничена в родительских правах.