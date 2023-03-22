В Иркутской области начались профилактические мероприятия по африканской чуме свиней Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Специалисты службы ветеринарии региона приступили к мероприятиям по профилактике африканской чумы свиней. Это связано с риском заноса и распространения инфекции из соседних регионов, в которых уже зафиксировали случаи этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-В общем и целом по стране пока зафиксировано 35 вспышек африканской чумы свиней. При этом 14 случаев среди домашних свиней, а 21 - среди диких кабанов, - говорят власти.

Карантин по АЧС ввели соседние Красноярский край и республика Хакасия.

Чтобы избежать распространения АЧС, собственник обязан предоставлять по требованиям специалистов госветслужбы животных для осмотра, извещать в течение 24 часов обо всех случаях заболевания или гибели свиней.

При этом дикие и бродячие животные, птицы не должны проникать в места содержания свиней - именно они часто переносят инфекцию на большие расстояния.