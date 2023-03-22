Когда в Иркутске отступят 20-градусные морозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 23 марта 2023 будет менее суровой. Зима наконец-то ослабит свои объятья и на улице станет немного теплее.

Погода в Иркутске 23 марта 2023

В четверг в Иркутске морозы немного отступят и температура днем поднимется до -3. Но надевать легкую одежду пока рано, в течение дня будет дуть холодный ветер.

- Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -16…-18, днем до -3, - передает гидрометцентр Иркутска.

Как будут обстоять дела с погодой в Иркутской области? Днем стоит ждать незначительное потепление и пасмурную погоду.

- Ожидается переменная облачность, слабый снег, ветер ночью северо-западный, юго-западный, днем юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -26…-31, при облачной погоде -16…-21, днем +1…-4, при облачности -5…-10, - сообщают синоптики.

Будем надеяться, что скоро холода и суровый ветер покинут наш регион. В конце недели, 26 марта, синоптики обещают солнечную погоду и потепление до +9. А пока надевайте шапку и будьте осторожны за рулем - на дорогах по-прежнему снежный накат и гололедица.