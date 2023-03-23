В марте от укусов клещей уже пострадали пять жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В медучреждения региона уже начали обращаться жители Иркутской области, пострадавшие от укусов клещей. Об этом говорят в пресс-службе Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека.

-Первый пострадавший обратился в Центр еще 9 марта, с 20 по 22 марта зарегистрировано еще четыре обращения по поводу присасывания клеща. Большая часть укусов произошла на Малом море озера Байкал (Ольхонский район), а также в Слюдянском районе, - говорит заведующая Центром диагностики и профилактики клещевых инфекций Ирина Петрова.

Все пострадавшие сдали необходимые анализы на инфекции, переносчиком которых могут являться клещи. В одном из случаев был выявлен энцефалит, уже предприняты необходимые меры.

Специалисты медучреждения напоминают, что пиком для появления клещей является апрель. Они будут активничать вплоть до осени. Именно поэтому перед сезоном стоит обратиться в медучреждение для курса вакцинации. Прививки ставятся с интервалом в 1-3 месяца. Требуется поставить две прививки.