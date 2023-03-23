Читинка бросила работу и уехала путешествовать по стране

Хотели ли вы когда-нибудь бросить все, ради мечты? А вот читинская мотопутешественница Ольга Безрукова не просто захотела, но и сделала. Об этом сообщает Забайкальское РТК.

-Я путешествовала сначала по Европе вместе с подругой, а позже одна отправилась изучать нашу страну. Вернувшись из Мурманска, подумала о том, что стоит уволиться. Так и сделала и стала путешествовать дальше. Объездила Петербург, Карелию, Кавказ, Белоруссию, - рассказывает героиня.

Сейчас Ольга и вовсе пишет книгу про свои летние путешествия. В планах совсем скоро покорить и Камчатку.

Интересно, что та история, ставшая основой фильма «Поехавшая», уникальна. Пока Ольга не успела посмотреть фильм, но уже хотела бы отметить то, что Чита, которая несколько раз упоминается в сценарии в весьма нелестном контексте, достойна куда более высокой оценки.