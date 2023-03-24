Иркутск расширяет сотрудничество с Монголией

Вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников побывал в Монголии. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Делегация из иркутской области вернулась после поездки в столицу Монголии Улан-Батор, где прошел ряд встреч и переговоров о сотрудничестве.

– Сегодня встретился с вице-мэром Улан-Батора господином Жигжидсурэном Сандагсурэном, – рассказал вице-мэр Иркутске Дмитрий Ружников, бывший в составе делегации. - Монголия готова налаживать культурные связи, а также возобновить сотрудничество в сфере туризма, образования, спорта. Отдельно поговорили о возрождении обмена школьниками и студентами. Решили, что стоит спланировать мероприятия на несколько лет вперед. Убежден, взаимодействие наших городов будет способствовать всестороннему развитию Иркутска, а если смотреть шире – еще больше объединит наши народы.

Дмитрий Ружников побывал в совместной монголо-российскую школе и пригласил ее учеников посетить Иркутск летом. Есть и проект творческого сотрудничества Монгольского государственного академического театра оперы и балета и иркутского ансамбля «Солнышко».

Встретился Дмитрий Ружников и с губернаторами Хубсугульского и Дорногобийского аймаков, а также с председателем Народного Собрания Говь-Сумбэрского аймака. Обсуждались развитие туризма и производства, торговли, культурного обмена.

– Главы аймаков заинтересованы в том, чтобы дети и взрослые изучали русский язык. Просили нас проработать вопрос сотрудничества в этом направлении. Вариантов здесь несколько: либо учителя из Монголии будут приезжать в Иркутск и обучаться русскому языку, либо наши специалисты поедут туда и будут работать на контрактной основе, – отметил Дмитрий Ружников.