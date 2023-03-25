Аварийное отключение света произошло в микрорайоне Луговом Иркутска 25 марта

Аварийное отключение электроэнергии произошло сразу в нескольких домах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители микрорайона Луговое этим утром остались без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло сразу в нескольких домах в 11:20. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутские электросети».

- Под отключение попала часть домов на улицах Алексея Рыбака, Видная, Дивная, Луговая, Медовая, Рассветная. Бригады Южных электрических сетей ведут работы по определению и устранению причины отключения, - говорится в сообщении.

Иркутян просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. Устранить неполадки и вернуть электроснабжение в квартиры специалисты планируют к 14:00 по местному времени.