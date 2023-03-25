Лесовоз опрокинулся в Братском районе и спровоцировал еще одно ДТП

ДТП произошло на 214 километре федеральной трассы «Вилюй» в Братском районе. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Вечером, 24 марта, на 214 километре федеральной трассы «Вилюй» в Братском районе произошло ДТП с участием лесовоза. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

- Предварительно установлено, что у 26-летнего водителя, который управлял большегрузом «Скания» во время движения произошло опрокидывание прицепа, на котором находились бревна. В результате происшествия они попали на проезжую часть. В это время во встречном направлении двигался большегруз «ДАФ». За рулем находился 61-летний водитель, - рассказали в Госавтоинспекции Иркутска.

Из-за возникшего на пути препятствия, мужчина въехал в дорожное ограждение. Ему потребовалась медицинская помощь. Инспекторы выясняют все причины и обстоятельства случившегося.