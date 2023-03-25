В иркутском драмтеатре прошла премьера спектакля «Дети» по мотивам романа Тургенева

Увидеть спектакль можно 25 и 31 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В иркутском академическом театре Охлопкова состоялась премьера спектакля «Дети» по мотивам известного романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».Об этом сообщает пресс-служба драмтеатра.

- Вместе с артистами зрители смогли почувствовать живое течение жизни, в которой филигранно вырисованы судьбы каждого персонажа, а вместе история каждого соединялась в единую картину российской действительности, - рассказали в пресс-службе драмтеатра.

Всего в спектакле задействовано 24 артиста. Все декорации к спектаклю были оригинально продуманы. Творческая команда создала графичное пространство, которое даст зрителям возможность насладиться самой историей и разглядеть драматические линии каждого из персонажей. Увидеть спектакль можно 25 и 31 марта.