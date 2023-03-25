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НовостиОбщество25 марта 2023 5:07

24 и 26 марта жители Иркутска могут бесплатно пройти флюорографию

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Виктория КУДАЕВА
Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске проходит акция «Белая ромашка», которая приурочена ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В ее рамках все желающие смогут бесплатно пройти флюорографию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- С 24 по 26 марта с 10:00 до 18:00 на площадке около «Сибэкспоцентра» иркутяне могут бесплатно пройти исследование легких. Здесь организована работа мобильного флюорографа, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

К слову, название акции выбрано неслучайно. Именно этот белый цветок является символом здоровых легких. На месте проведения акции будут работать волонтеры. Они расскажут о профилактике туберкулеза, проведут опросы для иркутян, а также угостят их конфетами.