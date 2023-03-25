38-летний житель Бурятии чуть не убил брата в их общий день рождения

Празднование дня рождения закончилось уголовным делом. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Два года в колонии строгого режима проведет 38-летний житель Бурятии за то, что чуть не убил собственного старшего брата. Мужчины родились в один день, но с разницей в два года. Об этом сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда Бурятии.

- В январе 2023 года братья решили отметить дни рождения в родительском доме. В ходе празднования, старший брат поссорился с отцом и ударил его по лицу. Младший решил заступиться и между ними началась драка. В ходе потасовки потерпевший уронил второго мужчину на пол и ударил его фонариком, - говорится в сообщении суда.

На этом потасовка не прекратилась. Мужчина схватил кухонный нож и нанес им удар в спину обидчика. Вовремя опомнившись, сибиряк начал оказывать брату первую медицинскую помощь и вызвал скорую, которая доставила его в больницу. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На суде мужчина полностью признал вину. Сам пострадавший простил брата и не настаивал на суровом наказании. Однако суд все же приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.