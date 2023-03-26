Фасад иркутского музыкального колледжа отреставрируют в 2023 году

Сведения о ремонтных работах появилось на сайте госзакупок Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Иркутске в 2023 году отреставрируют фасад областного музыкального колледжа имени Фредерика Шопена. На это выделено более 22 миллионов рублей. Об этом Кп-Иркутск узнала на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

- Объект закупки - проведения ремонтно-реставрационных работ по фасадам здания ул.К.Маркса и Б.Хмельницкого объекта культурного наследия федерального значения «Торговый дом фирмы «Треугольник», - гласит сообщение на сайте.

Построено здание было в 1900-е годы. Сейчас в нем находится иркутский музыкальный колледж. В техническом задании закупки озвучено, что целью проведение ремонтно-реставрационных работ по фасадам является капитальный ремонт и воссоздание утраченных декоративных элементов, которые позволят в полной мере восстановить подлинный архитектурно-художественный образ памятника.

Заявки от подрядчиков принимаются до 30 марта, осполнителя определят 3 апреля.

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