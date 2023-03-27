Сурки Барон и Альма проснулись в Иркутском зоосаде. Фото: Иркутский Зоосад

День сурка в США и Канаде отмечают 2 февраля, обычно к этому времени сурки в этих странах выходят из спячки. Но в Сибири климат похолоднее будет, наши сурки предпочитают вылазить из своих нор гораздо позже.

- Первый раз сурки в этом году показались на свет 8 марта, но после снова ушли в свою нору, - рассказывает экскурсовод Иркутского Зоосада Ксения Черепанова.

Видимо 8 марта им все же показалось, рановато, еще не наступила настоящая весна. И, кстати, конец марта для их пробуждения это еще не самый поздний вариант.

- Бывали годы, когда Барон и Альма спали до середины апреля, - говорят в зоопарке. - Вольер сурков специально оборудован для комфортной зимовки, в нем есть специальный обогреваемый отсек, но Барон и Альма предпочитают ему земляные норы.

Как стало известно Кп-Иркутск, для того, чтобы животные не прокопали ход за пределы вольера, под ним расположена глубокая бетонная чаща, которая наполнена землей. Во время зимнего сна затраты энергии сурков снижены, после пробуждения им нужно усиленно питаться, сейчас им дают овощи, зерно и веточный корм.

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