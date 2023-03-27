Парламент Иркутской области провел семинар для органов местного самоуправления Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Более 270 депутатов представительных органов муниципальных образований, глав поселений и муниципальных служащих Иркутской области поучаствовали в семинаре, который провел региональный парламент.

-Семинар был посвящен теме актуальных вопросов взаимодействия органов местного самоуправления с надзорными органами, - говорят в пресс-службе парламента.

Семинар прошел под руководством председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталия Перетолчина. Также в семинаре принял участие спикер областного парламента Александр Ведерников.

Спикер отметил, что такой формат взаимодействия позволяет более детально разобраться в имеющихся сложностях, обсудить их с коллегами.

Ведерников обратил внимание на то, что доверие людей к государству во многом зависит именно от органов местного самоуправления.

В ходе семинара депутаты могли пообщаться с представителями прокуратуры, налоговой службы.

Участие в работе семинара приняли представители прокуратуры и налоговой службы Иркутской области. В ходе семинара были подняты вопросы предоставления информации о доходах, а также ответственности лиц, занимающих муниципальные должности, за правонарушения коррупционного характера.