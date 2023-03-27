По каким адресам отключат свет в Иркутском районе 28 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

28 марта отключение света в Иркутске произойдет по нескольким улицам. Электричество ограничат по причине проведения плановых работ на электросетях. Информацию об этом опубликовала группа “Свет 38” в своих соцсетях.

Отключение света в Иркутском районе 28 марта

Отключение света в Иркутском районе 28 марта запланировано в поселке Бурдугуз. С 10.00 до 17.00 электроэнергия будет отключена по улицам Лесная, Мира, Мира 2-я и Труда.

С 10.00 до 17.00 отключат свет также в ДНТ Петровская слобода на Ангарском и Иркутском проездах.

В это же время обесточат некоторые дома в поселке Первомайский. Отключение света пройдет на улицах Веселая, Сибирская и Дальняя.

В Пивоварихе с 10.00 до 17.00 свет исчезнет на улице Дальняя.

С 13.00 до 18.00 полностью отключат свет в населенных пунктах Нижний Кочергат, Малое Голоустное, Большое Голоустное, Бурдаковка, Дорожный и Бурдаковка.

В процессе ремонтных работ возможны корректировки по времени. Компания “Иркутскэнергосбыт” заранее приносит извинения за доставленные неудобства.