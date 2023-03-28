Объявлено штормовое предупреждение в Иркутской области 28 марта

штормовое предупреждение объявлено в Иркутской области 28 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье днем 28 марта ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-20 м/с, а на западе региона и вовсе до 18-23 м/с. Синоптики обещают дождь, мокрый снег. А по Байкалу порывы воздушных масс и вовсе могут достигать временами 33 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В целом по области будет переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - передают прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спасатели. – На севере региона небольшие, местами умеренные осадки.

Столбики уличных термометров в Приангарье во вторник днем покажут +5…+10 градусов, однако, если небо закроют облака, похолодает до +3….-2. Теплее всего сегодня в южных и западных районах, здесь до +9…+14 градусов, местами +2…+7.

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