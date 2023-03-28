В Иркутской области завершают подготовку к дорожно-строительному сезону 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Подготовка к дорожно-строительному сезону подходит к финальному в Иркутской области. В 2023 году в планах привести в порядок 354,29 километра автодорог - 78 участков. Работы будут вестись по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Работы начнутся, когда в регионе установится плюсовая температура. Так, в южной части области работы стартуют в первой декаде апреля, а в северной - ориентировочно в начале мая, - говорят власти.

На данный момент специалисты заняты подготовкой асфальтобетонных заводов и дробильно-сортировочных комплексов. Кроме этого, проводится проверка систем, при необходимости устанавливается новое оборудование.

В совокупности в регионе работает 53 асфальтобетонных завода. Для капитальных ремонтов, ремонтов и реконструкций дорог регионального и межмуниципального значения будут задействованы 20 из них.