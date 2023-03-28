Доходы бюджета Иркутска в 2023 году будут свыше 33 миллиардов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

28 марта состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной политике в Думе Иркутска. Депутаты рекомендовали Думе принять изменения в бюджет города на 2023-2025 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Доходы бюджета города в 2023 году составят свыше 33,6 миллиарда рублей, а расходы - более 35,1 миллиарда рублей, - прокомментировала председатель комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Альфия Валиулина.

Так, например, в эту трехлетку из бюджета города направят 15 миллионов на капремонт детского сада №10, 6,7 миллиона рублей - на оборудование для детского сада в Ново-Ленино. Еще 230,7 миллиона рублей выделят под строительство детского сада в Лисихе.

Помимо этого, запланированы расходы на строительство школ в микрорайоне Союз и по улице Ярославского.

Выделили деньги и для пристроев к школам №№ 53, 57, 75.