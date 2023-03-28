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НовостиОбщество28 марта 2023 11:24

В Иркутске 22 апреля 2023 года пройдет общегородской субботник

Для участников субботника подготовили 90 тысяч мусорных пакетов
Елена СИНИЦА
В Иркутске 22 апреля 2023 года пройдет общегородской субботник

В Иркутске 22 апреля 2023 года пройдет общегородской субботник

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Общегородской субботник состоится в Иркутске 22 апреля. Для участников субботника подготовили 90 тысяч мусорных пакетов и 30 тысяч пар перчаток. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Такую генеральную уборку мы проводим два раза в год. Весенний месячник будет проходить с 1 по 30 апреля. В случае необходимости продлим его сроки, - говорит мэр города Руслан Болотов.

Например, в прошлом году в месячнике приняли участие свыше 70 тысяч иркутян. С улиц смогли вывезти 9 тысяч тонн мусора. Сейчас показатель планируют увеличить: только по бесплатным талонам от организаций рассчитывают принять свыше 7 тонн отходов.

В планах также отремонтировать и покрасить ограждения, привести в порядок информационные щиты и указатели, малые архитектурные формы, фасады зданий, остановки, подземные переходы.