Житель Иркутска взыскал с администрации 40 тысяч из-за ямы на дороге Фото: Прокуратура Иркутской области

Кировский районный суд Иркутска с участием прокуратуры рассмотрел исковое заявление местного жителя. Он решил взыскать с администрации города утраченный заработок в связи причинением вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

-В июне прошлого года мужчина ехал на мотоцикле по улице Боткина. Он наехал на яму, не справился с управлением и упал. Как итог - вред здоровью, из-за которого он долгое время не мог работать, - говорят в ведомстве.

В силу закона бремя содержания автомобильной дороги местного значения несет орган местного самоуправления. Суд удовлетворил иск иркутянина, взыскав с администрации порядка 40 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что байкер из Иркутска, получивший серьезные переломы из-за ямы на дороге, отсудил 300 тысяч рублей.