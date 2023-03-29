В Иркутске и Иркутском районе введен режим повышенной готовности Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Режим повышенной готовности в связи с паводкоопасной обстановкой введен 28 марта на территории Иркутского района и вводится 29 марта в городе Иркутске. Такое решение принято на заседании рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Режим повышенной готовности в Иркутске с 29 марта 2023

- Причина такого решения - активное снеготаяние из-за высоких дневных температур. Например, в северных районах региона высота снега уменьшилась на пять сантиметров, а на западе и юге - от трех до десяти, - говорят власти.

Ближайшие дни высокая температура воздуха будет сохраняться.

Сейчас ситуация мониторится в ежедневном режиме, сохраняется угроза паводка. В планах обсудить вопросы градостроительной застройки тех мест, которые подвержены подтоплениям.

На данный момент случаев подтопления жилых домов не зафиксировано.

Ранее "КП-Иркутск рассказывала, какие районы может затопить в регионе весной 2023 года.