Когда пройдет весенний призыв в Иркутске в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весенний призыв в Иркутске в 2023 году пройдет с 1 апреля по 15 июля, как и во всей стране в соответствии с указом президента. Распоряжение о призыве в нашем регионе уже подписано губернатором Игорем Кобзевым.

Весенний призыв в Иркутске 2023

За время весеннего призыва в Иркутске в 2023 году для прохождения срочной службы планируется набрать более 3000 человек. Многих волнует вопрос о том, будут ли новобранцы отправлены в горячие точки.

- Срочники не подлежат отправке в зоны боевых действий, а по завершении 12 месяцев службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания, - рассказал Игорь Кобзев.

На весеннем призыве в Иркутске в 2023 году на военную службу будут призваны граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Однако предлагается в будущем изменить возраст призывников. Так, в Государственную Думу Совета Федерации РФ внесен законопроект, согласно которому с 1 января по 31 декабря 2024 года предлагают призывать на срочную службу мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, с 2025 года - в возрасте от 20 до 30 лет, с 2026 года - в возрасте от 21 года до 30 лет.