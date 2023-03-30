Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение отопление в Иркутске 31 марта 2023 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отключение отопления в Иркутске 31 марта 2023 года произойдет в трех округах. Батареи остынут в 14 домах в связи с ремонтом тепловых сетей. Об этом сообщает Оператор теплосетей Иркутска в соцсетях.

Отключение отопления в Иркутске 31 марта

- В Правобережном проведем ремонт тепловой сети по улице Рабочего Штаба, 8, - говорят специалисты. - В Свердловском - ремонт тепловой сети по бульвару Рябикова.

Отключение отопления в Иркутске 31 марта пройдет по улицам Советская, Маршала Жукова, Рабочего Штаба,Театральная, Бородина, 4-я Железнодорожная, бул. Рябикова. Более точную информацию можно увидеть в таблице.

Стоит отметить, что многие могут не заметить отключение отопления в Иркутске 31 марта, ведь большинство работ обещают закончить до 17.30.