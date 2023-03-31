В Иркутске 30 единиц техники устраняют последствия непогоды Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске дорожные службы вовсю работают над устранением последствий ночной непогоды. Ее результатом стали поваленные деревья и заборы. Пострадавших среди иркутян нет.

Сейчас на объектах работают специалисты МКУ «Безопасный город» и МКУ «Городская среда». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Профильные подразделения объезжают территории, ситуация находится под контролем. Каких-либо обращений от иркутян не поступало, - сказал председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова, сейчас усиливается уборка общественных пространств. Дорожники вывели дополнительную технику для очистки тротуаров. В совокупности работает 30 единиц.

Ночью на спусках, подъемах и поворотах точечно проведут противогололедную обработку.

Синоптики заявили, что ближайшие сутки температура воздуха будет держаться около ноля градусов, но ночью возможны заморозки.