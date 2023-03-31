УФАС Иркутской области выявил нарушение при продаже угля в регионе на 436 миллионов Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутское УФАС выявило антиконкурентное соглашение при закупке угля и услуге по его доставке в Мамско-Чуйском районе Иркутской области на 436 миллионов рублей. По данным антимонопольщиков, в сговоре были администрация Мамского городского поселения, а также компании ООО «ТЕПЛОРЕСУРС», ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС», ООО «АЛЬЯНС». Они нарушили закон о защите конкуренции, говорят в ведомстве.

-С 2019 года ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» получило право заниматься теплоснабжением в районе. Общество закупало уголь и доставляло его для обеспечения теплоисточников. Исполнителями оказались подконтрольные обществу ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» и ООО «АЛЬЯНС», - говорят в антимонопольном ведомстве.

Так, из-за появления в цепочке поставок ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» возросла стоимость угля, а ООО «ТЕПЛОРЕСУРС», как итог, получило дополнительный доход за счет предоставляемой топливной субсидии.

Известно и то, что администрация района передало обществу неправомерно муниципальное имущество - блочно-модульную котельную. Ее приобрели у ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» в ходе торгов. А до проведения торгов, как выяснилось, ей распоряжалось ООО «ТЕПЛОРЕСУРС».

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.