В четырех округах Иркутской области действует режим повышенной готовности Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

По данным на утро 31 марта, режим повышенной готовности из-за обильного таяния снега ввели в четырех муниципальных образованиях. Это Иркутск, Иркутский район, Шелеховский район и Усть-Кут. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Так, подтопления заметили, например, в деревнях Карлук, Урик и Грановщина Иркутского района, в деревне Олха и селе Баклаши, - говорят в правительстве.

В совокупности подтопило 121 приусадебный участок и два жилых дома в Иркутской области. В тех муниципалитетах, где действует режим повышенной готовности, пристально наблюдают за обстановкой. Муниципалитеты должны оперативно реагировать и решать вопрос с угрозами подтоплений.

Уточняется, что последние дни марта в регионе фиксируются аномальные температуры - на 5-12 градусов выше климатической нормы.

В ближайшие дни среднесуточные значения температуры будут на 4 – 8 градусов ниже климатической нормы.