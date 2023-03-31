Рассказываем, по каким адресам отключат свет в Иркутске 1 апреля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение света в Иркутске 1 апреля пройдет в Октябрьском и Ленинском округах. Об этом сообщает группа “Свет 38” в своих социальных сетях.

- 1 апреля в некоторых домах города Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения плановых работ на электрических сетях, - говорят специалисты.

Отключение света в Иркутске 1 апреля

Отключение света в Иркутске 1 апреля в Октябрьском округе произойдет в некоторых домах на улице Александра Невского, в период с 01.00 до 04.00.

Фото: Иркутскэнергосбыт

В Ленинском округе свет в домах отключат на улицах Мира, Муравьева, Сибирских партизан, Норильской, Розы Люксембург в период с 01.00 до 02.00.

На Днепровской улице электричество отключат с 09.00 до 13.00 в нескольких домах.

Фото: Иркутскэнергосбыт

- В плане работ возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, - сообщают специалисты.

Узнать подробную информацию об отключении света в Иркутске 1 апреля и посмотреть, в каких домах оно произойдет, можно на сайте компании “Иркутскэнергосбыт”.