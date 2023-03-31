Иркутяне-участники СВО встретились с первым заммэра Андреем Южаковым

Иркутяне, участвующие в СВО, встретились с первым заместителем мэра Иркутска Андреем Южаковым. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Прибывшие в Иркутск в отпуск участники СВО встретились с первым заместителем мэра города Андреем Южаковым. Они рассказали о том, какая помощь необходима военным для выполнения боевых задач.

– Также обсудили личные вопросы, где требуется наше участие – рассказал Андрей Южаков.

Администрация областного центра с первых дней объявления СВО оказывает посильную помощь землякам, оказавшимся на передовой, поддержка оказывается и семьям. Представители руководства города выезжали в учебные центры в Кемеровской и Новосибирской областей для встречи с мобилизованными, неоднократно бывали наши делегации и на Донбассе. Недавно вернулся из командировки председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров, сопровождавший гуманитарный груз и посылки для военных.

Отправка следующего груза намечена на апрель. Желающим присоединиться можно приносить все необходимое для российских военнослужащих и мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в пункты, открытые мэрией:

ресурсный центр МКУ «ГОРОД» (ул. Франк-Каменецкого, д. 22), тел.: 43-47-36;

помещение Центрального рынка (ул. Чехова, д. 22, павильон № 22), тел.: 8-950-102-43-50.