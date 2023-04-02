Филипп Киркоров перепутал Иркутск с Красноярском на концерте 31 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт короля российской эстрады прошел в пятницу, 31 марта, а обсуждения вокруг него не утихают до сих пор. Фанаты продолжают делиться впечатлениями от шоу. Отзывы в соцсетях как позитивные, так и негативные. Одной из тем для обсуждения стала ошибка Филлипа Киркорова. Приветствуя зал, артист перепутал название города, но быстро исправился. Видео уже завирусилось в местных пабликах.

- Добрый вечер, Красноя...Иркутск! - прокричал со сцены певец.

Поклонники Филиппа Бедросовича отреагировали на это по-разному. Кто-то решил не держать зла на своего кумира, другие же - обиделись не на шутку. К слову, были и те, кто вовсе засомневался в том, что перед иркутянами выступал настоящий поп-король.

- Мне кажется это не он. Походка совсем не его, да и пел под фанеру.

- Молодец! Шоу - огонь, и так искренне он говорил со сцены.

- Это какая-то подстава, за 5 тысяч рублей смотрели ролики.

- Я в восторге! Шоу было красочным и фееричным. Пел вживую. Много красивых костюмов. Близко подходил к зрителям, все проходы обошел несколько раз, - писали в комментариях пользователи сети.

Сам Филипп Киркоров написал следующее:

- Спасибо, Иркутск, это было незабываемо! Летим дальше. 4 апреля - Красноярск, 5 апреля - Новосибирск.