Рассказываем, какая будет погода в Иркутске 5 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации областного МЧС, в регионе с 20.00 4 апреля и до 20.00 5 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом ведомство рассказало в своих социальных сетях.

Погода в Иркутске 5 апреля

Погода в Иркутске 5 апреля будет не самой приятной, предупреждает местный гидрометцентр. Так, по прогнозам стоит ждать переменную облачность, временами небольшой снег.

Ожидается, что погода в Иркутске 5 апреля также "порадует" жителей города порывами ветра до 18 метров в секунду. Температура ночью — -1… -3 градуса, днем будет не теплее +3 градусов, пишут в МЧС.

В целом же, 5 апреля в центральных, южных и верхнеленских районах местами ожидается усиление северо-западного ветра 16-21 метров в секунду, мокрый снег и снег, метели. На Байкале ветер может разбушеваться до 28-33 метров в секунду, говорят синоптики.