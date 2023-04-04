В Иркутске на территории кампуса ИРНИТУ хотят построить храм Сергия Радонежского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объявлен открытый всероссийский конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного облика храма преподобного Сергия Радонежского в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской организации союза архитекторов России.

-Поучаствовать в конкурсе предлагаем профессиональным опытным авторам и проектным командам. Победитель конкурса в качестве вознаграждения получит 385 тысяч рублей, - говорят в организации.

Храм хотят разместить на территории кампуса ИРНИТУ. Этой идее уже более 20 лет. Сегодня здесь уже существует приход во имя преподобного Сергия Радонежского – покровителя просвещения.

Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе жюри оценят портфолио претендентов, выберет трех лидеров, которые и пройдут на второй этап. В рамках второго тура нужно будет разработать конкурсное предложение. Этот тур продлится до 10 октября.

Как итог, авторы должны будут предоставить эскизы, предусматривающие благоустройство земельного участка и части прилегающей территории. Итоги конкурса будут опубликованы 20 октября 2023 года.