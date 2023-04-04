Библиотека из Усть-Илимска стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022». В конкурсе принимали участие модельные библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Этот конкурс на лучший книжный фонд модельной библиотеки. Он направлен на повышение качества комплектования, помогает выявлять и распространять лучшие практики по формированию книжных фондов, - говорят в правительстве.

Библиотека-победитель из Усть-Илимска проводят опросы среди молодежи по поводу интересующих их книг, заключат договоры с различными издательствами. За счет этого удается своевременно пополнять фонд библиотеки новинками, которые ждут читатели.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022» состоялась в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке. В конкурсе принимали 189 библиотек. Определено 18 победителей среди общедоступных библиотек и 11 – среди детских.