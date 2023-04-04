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НовостиОбщество4 апреля 2023 15:04

Библиотека из Усть-Илимска стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022»

В конкурсе принимали участие 189 библиотек
Елена СИНИЦА
Библиотека из Усть-Илимска стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022»

Библиотека из Усть-Илимска стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Центральная городская библиотека им. Н. С. Клестова-Ангарского стала победителем Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022». В конкурсе принимали участие модельные библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Этот конкурс на лучший книжный фонд модельной библиотеки. Он направлен на повышение качества комплектования, помогает выявлять и распространять лучшие практики по формированию книжных фондов, - говорят в правительстве.

Библиотека-победитель из Усть-Илимска проводят опросы среди молодежи по поводу интересующих их книг, заключат договоры с различными издательствами. За счет этого удается своевременно пополнять фонд библиотеки новинками, которые ждут читатели.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Золотая полка – 2022» состоялась в Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке. В конкурсе принимали 189 библиотек. Определено 18 победителей среди общедоступных библиотек и 11 – среди детских.