«Взял ключи из кармана сестры»: школьник поехал кататься на автомобиле и устроил ДТП в Иркутском районе

Сестру уже наказали за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему права управления. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутском районе 1 апреля произошло ДТП с участием 15-летнего школьника. Подросток взял ключи от машины сестры и поехал колесить по улицам поселка Хомутово. На одной из дорог он не смог разминуться с «Тойотой Камри» и врезался в нее. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Испугавшись того, что натворил, подросток к тому же еще и сбежал с места автоаварии, бросив «Тойотту Короллу» своей сестры. Однако, вскоре его личность была установлена и после звонка полицейских девушке, она приехала на место ДТП.

- По счастливой случайности, оба водителя не получили травм, - говорят инспекторы.

После случившегося начато административное расследование. Стоит отметить, что владелице автомобиля уже пришлось расплачиваться перед законом за действия брата – ее привлекли к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

«Поехал кататься от того, что делать было нечего дома», - так объяснил свои действия школьник.

По утверждению полицейских, данное происшествие - пример безответственного отношения взрослых и непринятие своевременных воспитательных мер. Инспекторы призывают не допускать несовершеннолетних до управления автомобилем, не поощрять ребят, усаживая их за руль себе на коленки, предлагать им научиться управлять автомобилем или разрешать проехать самим «до магазина», а еще контролировать досуг детей.

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