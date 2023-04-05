Военком Иркутской области: призывники привлекаться к СВО не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 апреля в Иркутске прошла пресс-конференция, главной темой которой стал весенний призыв 2023-го года. Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко ответил на вопросы, которые больше всего волнуют родственников будущих срочников. Так, один из них касался спецоперации на Украине, об этом пишет ИА IrkutskMedia.

- Родителям и призывникам не нужно беспокоиться. Призывники привлекаться к СВО не будут. По окончании срока военнослужащие будут уволены в должном порядке, - пояснил военком.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что весенний призыв в Иркутске в этом году пройдет с 1 апреля по 15 июля, как и во всей стране в соответствии с указом президента. Для прохождения срочной службы планируется набрать более 3000 человек. Подробнее об условиях и сроках можно прочитать ЗДЕСЬ.