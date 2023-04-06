Смертельное ДТП с автомобилями «ВАЗ» и «Газель» произошло в Братском районе 6 апреля

Погибшим женщинам было 50 лет и 31 год Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Вихоревка Братского района утром 6 апреля устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего на пересечении улиц Дзержинского и Ленина. В столкновении автомобилей «ВАЗ» и «Газель» погибли две женщины. По данным полиции, обе они находились в «Газели». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Погибшим было 50 лет и 31 год, - говорят в министерстве внутренних дел региона. – Также семь человек доставлены в больницы, их госпитализировали медики скорой помощи.

Кто из них в какой машине ехал, не сообщается. Известно, что «Газель» не являлась маршрутным такси, в салоне было установлено всего четыре кресла, номеров маршрута на автомобиле также нет.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, - подчеркивают в полиции Приангарья.

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