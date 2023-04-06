На 23 улицах Иркутска провели ямочный ремонт в течение недели

Данное временное решение позволяет не допустить дальнейшего разрушения полотна. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С приходом весны ситуация на дорогах обострилась. Снег растаял, и оказалось, что некоторые участки дорог нуждаются в обновлении. Поэтому в администрации недавно приступили к ямочному ремонту. В течение недели дорожники латали 23 улицы Иркутска. Участки эти были самыми проблемными. Об этом сообщили в администрации города.

- Понимаем, что это временное решение, но оно позволяет не допустить дальнейшего разрушения полотна, - рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. - Как только дневные и ночные температуры превысят нулевую отметку, начнем ремонт струйно-инъекционным методом и картами.

Чтобы приступить к ремонту струйно-инъекционным методом и картами планируют запустить асфальтобетонный завод. Работа в нем "закипит" уже приблизительно не позже 15 апреля. Кстати, дорожники уже вышли проводить ремонт струйно-инъекционным методом. Правда, пока в тестовом варианте.