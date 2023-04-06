В Иркутской области пожароопасный сезон открыли с 6 апреля 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На территории 23 лесничеств Иркутской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон 2023 года. Такой приказ подписал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Эдуард Филиппов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Снежный покров сошел, установилась теплая и сухая погода. Именно поэтому с 6 апреля объявлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Братского, Голоустненского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского (Боханский район), Куйтунского, Нижнеудинского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Тайшетского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Усть-Удинского, Черемховского и Шелеховского лесничеств, - говорят в правительстве.

Поясняется, что сезон открыли до того, как стали возникать первые возгорания. Такое решение было принято, чтобы все силы пожаротушения находились в максимальной боевой готовности. Сейчас во всех лесничествах действуют оперативные штабы и специальные диспетчерские службы. Все лесопожарные станции и авиаотделения готовы.