Рассказываем, когда введут ограничение для большегрузов в Иркутске в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут ограничение для большегрузов нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение для большегрузов в Иркутске 2023

Как рассказали в администрации города, ограничение для большегрузов в Иркутске 2023 года коснется улицы 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта.

Также не получится большегрузам проехать по подходам к Иркутску: км 1867+000 – км 1867+950; км 1867+950 – км 1868+900; км 1868+900 – км 1873+000.

Под запретом для них также улица Трактовая, объездная дорога микрорайона Ново-Ленино с развязками; улица Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бульвара Рябикова.

Также в этот промежуток времени ограничение для большегрузов в Иркутске 2023 года распространится на бульвар Рябикова на участке от дома № 31б до улицы Сергеева, улицу Сергеева, объездную дорогу микрорайонов Университетский и Первомайский.

Ограничение для большегрузов в Иркутске 2023 года вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог.

Уточняется, что ограничение не касается международных перевозок грузов, пассажирских перевозок, тех авто, которые нужны для содержания дорог или для предотвращения стихийных бедствий.

Также проехать смогут и те, кто перевозит продукты, животных, лекарства.