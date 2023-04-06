В Эхирит-Булагатском районе появится мусороперерабатывающий комплекс Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов построят в Эхирит-Булагатском районе. В четверг, 6 апреля, губернатор региона Игорь Кобзев посетил площадку будущего комплекса, передает пресс-служба правительства области.

-На данный момент мы проводим открытый конкурс, ищем подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации. На эти цели из бюджета области выделили 29,3 миллиона рублей, а из местного - еще 1,9 миллиона, - говорят в правительстве.

Комплекс будет перерабатывать твердые коммунальные отходы для вторичного применения, утилизации и захоронения.

Каковы будут окончательные мощности комплекса, станет ясно позднее, после разработки проекта.

На данный момент сообщается, что мощность сортировочного комплекса составит не менее 24 тысяч тонн в год.