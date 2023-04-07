Первый пожар вспыхнул 6 апреля в Усольском районе в четырех километрах от поселка Белореченское. Фото: правительство Иркутской области.

Два первых пожара на землях лесного фонда потушили в Иркутской области. Первый вспыхнул 6 апреля в Усольском районе в четырех километрах от поселка Белореченское. Пожар разгорался на площади пять гектаров. При этом он имел сразу несколько очагов. Потушить возгорание спасатели смогли, когда он разошелся на площади 35 га. Стоит отметить, что 30 га - не покрытые лесом. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Второй пожар вспыхнул в Боханском районе в семи километрах от села Александровское. Возгорание было замечено на площади два гектара. И потушено на этой же территории. К ликвидации приступили 23 работника лесопожарных станций и шесть единиц наземной техники. После полной зачистки, на место выехали дознаватели МЧС России и полиция. Предположительно, пожары вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем местного населения.

- Кроме двух лесных было зарегистрировано и ликвидировано еще два ландшафтных пожара на землях населенных пунктов. Мы должны профилактировать возникновения возгораний и выявлять нарушителей, которые нерачительно относятся к лесным насаждениям, - заявил первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Сейчас лесничествам поручено после получения сигнала молниеносно реагировать на возгорания. Для этого будут организованы учения среди работников лесопожарных станций.