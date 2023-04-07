8 апреля Первый канал покажет шоу «Поехали» об Иркутской области

Съемочная группа телеканала приехала в Приангарье еще в марте. Фото: правительство Иркутской области.

Следующий выпуск тревел-шоу «Поехали» на Первом канале будет посвящен Иркутской области. Посмотреть сюжет можно будет уже в субботу, 8 апреля. В эфир программа выйдет в утренний прайм-тайм – в 10:10. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Съемочная группа телеканала приехала в Приангарье еще в марте, - говорят в правительстве. - Авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский провели в Иркутской области почти неделю и записали два выпуска популярного шоу.

Иркутская область богата культурными и архитектурными достопримечательностями. Конечно, телезрители услышат про знаменитый 130-й квартал. Также телеведущие поднимутся на вершину Камня Черского. Кроме этого, расскажут про излюбленный туристами Байкал. Ну, и куда без наших нерп и прогулок на «хивусе» по льду озера. Расскажут и про байкальскую рыбу на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. Поделятся в эфире и историей о Кругобайкальской железной дороге.