Старшеклассники посетили старейшую аптеку Иркутска на улице Дзержинского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департаменты здравоохранения и образования Иркутска проводят профориентационную работу. В ходе этого старшеклассники одной из иркутских школ посетили посетили старейшую аптеку города, расположенную на улице Дзержинского, 34. Об этом сообщает "Байкал24".

-Здание было построено еще в конце 19 века. Изначально оно строилось для аптеки, которую открыл провизор Моисей Писаревский, - сказали в администрации города.

Школьников встретили работники в одежде, которую носили первые аптекари страны. Им рассказали об истории здания, экспонатах, стоящих на витринах, элементах интерьера, которые сохранились с времен постройки.

Такие экскурсии проводят каждый месяц для старшеклассников, таким образом хотят увеличить интерес к профессиям провизора или фармацевта.

Также у старшеклассников есть возможность познакомиться с процессом изготовления лекарств.