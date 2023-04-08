В Иркутске 200 рабочих приводят дороги в порядок после зимы Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дороги Иркутска приводят в порядок после зимы. В частности, специалисты моют ограждения и остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Так, дорожное полотно очищают подметально-уборочными комплексами. При необходимости поверхность дополнительно увлажняют, - рассказывают в администрации.

Например, 7 апреля специальная техника работала в микрорайонах Университетский, Юбилейный, на Старокузьмихинской развязке, объездной дороге Свердловского округа, на улицах Фаворского, Кайская, Гоголя, Розы Люксембург, Мира.

В совокупности приведением дорог в порядок занимаются около 200 человек. В круглосуточном режиме дороги расчищают 30 машин. Не забывают и про ямочный ремонт, восстановление поврежденных ограждений, замену бетонных плит на перекрестках с трамвайными путями.

В первую очередь внимание уделяется магистральным улицам и тем, по которым курсирует пассажирский транспорт. Активная фаза работ продлится до конца мая. Как только в городе будет устойчивая "плюсовая" погода, подрядчики начнут наносить дорожную разметку и восстанавливать покрытие струйно-инъекционным методом и асфальтовыми картами.